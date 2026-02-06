福岡県警門司署は6日、北九州市門司区清滝5丁目3番付近の路上で同日午後2時25分ごろ、帰宅中の小学生男児が見知らぬ男3人から「お金くれない？」と声をかけられ、リュックサックを触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男3人はいずれも中高生風で髪形がセンター分け、一人目が白色Tシャツに黒色ウインドブレーカー着用、2人目が黒色学生服着用、3人目が上下グレー色のチェック柄の服を着用。