8日に投開票される衆議院選挙について、NNNと読売新聞社は、終盤の情勢調査を行いました。 県内3つの選挙区では、1区で国民民主党、2区と3区では自民党の候補者が安定した戦いを進めています。 情勢調査は、NNNと読売新聞社が5日までの3日間、電話とインターネットで行いました。 【長崎1区】有権者数…33万949人 長崎市全域が対象の『長崎1区』。 届け出順に、 「共産党」「参政党」「自民党」「日本維新の