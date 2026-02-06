伝説の“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のUS版フル・トレーラー第1弾と新スチールが6日、公開されました。映画は、世界に多大な影響を与えたマイケルさんの人生を描く物語。ジャクソン5の一員としてその才能を見いだされた幼少期から、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだ軌跡までが描かれています。そして、『ビリー・ジーン』『今夜はビート