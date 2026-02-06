衆議院が解散された1月23日から投開票日まではわずか16日間。戦後最短の日程となりました。 県内では5つの小選挙区に合わせて19人が立候補。1区には県内最多5人が立候補しています。前回小選挙区で全勝した立憲民主党の前職が所属する中道改革連合の候補と小選挙区の議席奪還を狙う自民党の候補による戦い今回も軸となっています。この戦いに日本維新の会や参政党、国民民主党、そして日本共産党の候補が割って入る形です。選挙の