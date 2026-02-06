お笑いコンビ爆笑問題が6日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、「TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」を行った。1階から3階まで埋め尽くされた客席を見渡し、大きな拍手を浴びて登場した。登場するなり、週末に太田光が選挙特番のMCを務めることに触れた。日々の仕事と合わせて「キャパオーバーだね」とし「そうしたらモームリの社長が捕まっていた。使おうと思ったのに、間が悪いな。マーワルですよ」と