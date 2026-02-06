「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート団体・ペアＳＰ」（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）前回北京大会は銀メダルで、初の頂点を目指す日本は、ペアのショートプログラム（ＳＰ）で“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が好演技をみせ、従来の自己ベスト（８０・９９点）を更新する今季世界最高の８２・８４点で１位で１０点を獲得した。日本は２種目を終えて、１３点とし