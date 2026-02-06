春季キャンプで初めてブルペン入りしたデュプランティエ＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第２クール初日は６日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で行われた。実戦形式の打撃練習（ライブＢＰ）で中川颯と石田裕が登板し、牧や宮崎ら強打者を打ち取りアピールした。投手陣はほかに新加入のデュプランティエが初めてブルペン入りし、先発候補の入江や竹田祐らはバント練習に取り組んだ。