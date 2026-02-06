２月７日に行われる京都馬場（２回３日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り・降水確率３０％【馬場状態】芝（Ｂコース）良ダート良本紙・山下優芝は向こう正面から直線まで、内が荒れている。外を通る差し馬に警戒したい。ダートは乾燥しており、パワーのある大型馬が粘る。芝＝逃げ〇先行◎差し◎追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△