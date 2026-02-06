8日に迎える衆議院選挙の投開票。『news every.』では、各党トップの演説を「公示日」と「最終盤を迎えた6日」で比較しました。“ニッポンの未来”を問う衆院選について、投票先に迷うという方にヒントを3つにしぼって、日本テレビ政治部の井上幸昌部長が解説します。■主要政党が“消費税減税”訴える異例の選挙戦──各党とも、この選挙戦の中でも、訴える内容というのは少し変化があったようです選挙戦を通じますと経済、特に主