EUのヨーロッパ委員会は6日、中国系の動画投稿アプリ「TikTok」をめぐり、中毒性が強いとして、仕様の変更を求めました。応じない場合、多額の罰金が科される可能性があります。ロイター通信などによりますと、EU（＝ヨーロッパ連合）の執行機関であるヨーロッパ委員会は6日、中国系の動画投稿アプリ「TikTok」の中毒性が高い仕様をめぐり、EUの規則に違反しているとの見解を明らかにしました。アプリ上で途切れることなくコンテン