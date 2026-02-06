8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が、2月20日に新シングル「RUDE!」（読み方：ルード!）をリリースし、今年の本格的な活動をスタートさせる。【ソロカット】品格あふれるコーデを着こなすHearts2HeartsHearts2Heartsは、2月20日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてシングル「RUDE!」を公開予定。昨年10月の1stミニアルバム『FOCUS』以来、約4ヶ月ぶりの新曲となる。神秘的で幻想的な雰囲気の