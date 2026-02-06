DOMOTOのレギュラーラジオ『DOMOTOのどんなもんヤ！』（文化放送）2月3日放送回では、堂本光一と堂本剛がそろって登場した。約2カ月ぶりとなる、ふたりでの放送。それぞれがパーソナリティを務める、いわゆる「ソロ回」にももちろん心弾むが、やはり「ふたり回」はファンにとってスペシャルな時間だ。 （参考：堂本光一、『Endless SHOCK』の師弟関係はこれからも続く原嘉孝ラジオ出演で見えた親心のような愛情）