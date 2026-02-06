明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第1節が6日に行われ、京都サンガF.C.とヴィッセル神戸が対戦した。2026−27シーズンの開幕に先立ち行われる明治安田J1百年構想リーグ。昨年のリーグ戦で上位争いを展開した両チームが、いきなり金Jの開幕戦で激突する。クラブ史上最高の3位で2025シーズンを終え、就任6年目を迎えた?貴裁監督のもとでさらなる飛躍が期待されている京都。一方の神戸はサンフレッチェ広島を2度