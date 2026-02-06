明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第1節が6日に行われ、横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアが対戦した。対照的な2025シーズンを過ごした両チームが、金Jの開幕戦で激突する。2度の指揮官交代に揺れた横浜FMは最終的に15位まで浮上したものの、一時は最下位に沈むなどJ2降格もちらついた悔しい1年に。一方、町田は昇格から2年連続で優勝争いに絡み6位でシーズンを終えた。雪辱を期す横浜FM、J1での3年目でさらな