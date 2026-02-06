明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第1節が6日に行われ、V・ファーレン長崎とサンフレッチェ広島が対戦した。“秋春制”以降に向けた特別大会である明治安田J1百年構想リーグがついに開幕。ともに被爆地に本拠地を置く両チームによる8年ぶりの“ピースマッチ”が金Jの開幕戦から実現した。2025明治安田J2リーグを2位で終えて8年ぶりにJ1へ復帰した長崎と、38歳のバルトシュ・ガウル監督を招へいして新たな船出