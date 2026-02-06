オープニングマッチは、２−３で競り負けた。横浜FMは２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で町田とホームの日産スタジアムで対戦。開始８分にエリキに決められて先制を許し、16分に遠野大弥の得点で追いつくも、17分にミスからエリキに勝ち越し点を奪われる。45＋２分には相馬勇紀のFKで被弾。２点ビハインドで迎えた後半、64分にジョルディ・クルークスのゴールで１点差に詰め寄るも、反撃もここまでだ