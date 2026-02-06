演歌歌手・石原詢子（５８）が昨年末に初期の乳がんと診断され、手術を行ったことを６日、公式サイトで発表した。今月後半から化学治療を受けるという。「早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」「今後は２月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」と報告された。２月２８日、３月１日に新曲「恋雨〜ＫＯＩＳＡＭＥ〜」発売記念イ