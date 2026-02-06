6日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、21日（土）に大田区総合体育館で開催されるSVリーグ女子第3節GAME1のAstemoリヴァーレ茨城戦に、バレーボール系インフルエンサー「ゆのさん」がゲスト出演すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ゆのさんは小学生の頃にバレーボールを始めて以降、大学生である現在まで競技を続けて