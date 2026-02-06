フランスは6日、アメリカのトランプ大統領が領有への野心をあらわにするデンマーク領・グリーンランドに総領事館を設置したと発表しました。EU加盟国としては初めてのことです。グリーンランドに着任した総領事は、現地に住むフランス人社会への支援に力を入れる考えを示しています。さらに、文化・科学・経済分野での協力を深め、現地当局との政治的な関係強化も進める方針です。またフランスは、デンマークの領土保全を尊重する