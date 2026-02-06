image: RR Auction なんでもきれいに取っておくもんです。あるオークションで落札された小切手の原本。お値段、約247万ドル（約3億7000万円）です！署名欄には、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックの直筆サインが入っています。以前にも、スティーブ・ジョブズのサイン入り小切手が10万6985ドル（約1440万円）で落札されたニュースはありましたが、桁が違いますね。ガレージ