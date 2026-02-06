新ミッドレンジスマホ「moto g67」や「moto g77」が登場！Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）は28日（現地時間）、同社が展開する「moto」ブランドにおけるオールラウンドな機能を追求する「moto g」ファミリーの新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「moto g67（型番：XT2621-*、型式：MC456）」および「moto g77（型番：XT2621-*、型式：MC457）」を発表しています。両機種ともにEMEA（