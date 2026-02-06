大賞受賞の岡山・香川の3人左から内藤さん（小4）、梅田さん（中3）、山中さん（小5） JA共済連が毎年小中学生を対象に実施している「書道コンクール」の表彰式が、6日に東京で行われ、大賞の16作品に選ばれた岡山・香川の3人も参加しました。 2025年度で69回目となる書道コンクールには全国から約93万点の応募があり、このうち16作品が大賞にあたる農林水産大臣賞（8作品）と文部科学大臣賞（8作品