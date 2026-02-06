日本弁護士連合会（日弁連）の次期会長選挙で当選が確実となった松田純一氏（東京弁護士会、45期）が2月6日に記者会見を開き、「4万6000人以上の会員と、その背後にいる弁護士に期待を寄せてくれる人、企業のため一生懸命取り組みたい」と抱負を語った。選挙の最終結果は2月18日に確定。初の女性会長となった現会長の渕上玲子氏の後任として、2026〜27年度を務める。松田氏は山形県新庄市出身で、地方の問題に関心を持ってきたとい