3-2で開幕節勝利を収めた後に会見で言及FC町田ゼルビアの黒田剛監督が2月6日、明治安田J1百年構想リーグ開幕節の横浜F・マリノス戦後の会見で、日本サッカー協会（JFA）の技術委員会から厳重注意と研修の受講を課されたことについて「圧力を感じさせた所があったのは反省しなければならない」と言及した。黒田監督には昨年12月23日、Jリーグから暴言などの不適切な指導について、管理するクラブとともにけん責処分が下された。