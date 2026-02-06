２月７日に行われる東京競馬（１回３日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り・降水確率３０％【馬場予想】芝（Ｄコース）＝良ダート良芝は軽微な傷みがあるが時計は速め。先週は先行有利もクラスが上がれば差しも届いた。砂はこの時期らしく時計がかかるタフな状態。芝＝逃げ△先行◎差し〇追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し△追込△