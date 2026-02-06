西武・佐藤隼輔投手（２６）が６日、ブルペン入り。故障からの復活を期す今季へ、率直な思いを明かした。２０２１年ドラフト２位で入団し、中継ぎとして２３、２４年と４０試合以上に登板した左腕。だが、プロ４年目の昨季はシーズン途中から「左手の指に痛みがあって、力が入らなくなるような」症状に悩まされ、「かばいながら投げていたら、リリースの部分などで少し狂ってしまった」と２０試合の登板にとどまった。シーズン