通信大手のKDDIは、子会社などで行われていた架空取引で不正に計上された売上高が2400億円あまりにのぼると発表しました。KDDI・松田浩路社長「多くの関係者に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりおわび申し上げます」KDDIは、子会社のビッグローブとその子会社ジー・プランが広告代理事業で行っていた架空取引で、不正に計上されていた売上高が2017年からの累計で最大およそ2460億円にのぼると発表しました。