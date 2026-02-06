気象台は、午後9時45分に、なだれ注意報を長井市、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・長井市、小国町、白鷹町、飯豊町に発表（雪崩注意報） 6日21:45時点庄内では、風雪や高波に注意してください。置賜、庄内では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鶴岡市□なだれ注意報7日にかけて注意■酒田市□なだれ注意報7日に