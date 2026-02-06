【コルティナダンペッツォ共同】ローマ教皇レオ14世は6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕に合わせて書簡を公開し、国際社会に対して「五輪休戦」の尊重を改めて呼びかけた。「希望の手段」とし、戦争を通じた「力による支配」を拒絶するように促した。教皇は書簡で、スポーツは「相互理解と友情をもたらす」と強調。戦争は「人類にとって常に敗北だ」と断じた。