◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節京都１―１（ＰＫ１―４）神戸（６日・サンガスタジアム）開幕の関西対決は神戸がＪリーグ２８年ぶり、今大会初のＰＫ戦を制し、勝ち点２を獲得した。敗れた京都も勝ち点１を得た。前半３７分、神戸はＭＦ武藤が先制弾。京都も負けじと後半８分、ＦＷトゥーリオが同点弾。そのまま両チーム譲らず、ＰＫ戦に突入した。先に蹴った神戸は１人目の武藤が、京都ＧＫ太田の逆をついてゴール