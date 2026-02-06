先週は土日で２勝と、まずまずの成績。とはいえ、土日で９勝と爆発した岩田望来君の活躍を見れば、もっと頑張らないとと思わずにはいられません。ため息が出たのは、日曜メーンのシルクロードＳのヤブサメの５着。最後の直線でホンのちょっとですがブレーキを踏まされる場面があり、着差が着差(１着から僅か0.1秒)だっただけに、惜しかったと言いたくもなるわけです。武豊騎手 今週の騎乗馬…東京新聞杯はマジックサンズとのコ