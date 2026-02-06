今週は土曜京都、日曜東京で8鞍。日曜重賞の東京新聞杯ではマジックサンズとのコンビで参戦。同コースのNHKマイルカップ2着の実績でコース相性は問題ないが、日曜は雪予報含めて天気が不安定。天候次第では難しいレースにもなる。【NHKマイルC】伏兵パンジャタワーが大波乱を演出…2着は武豊マジックサンズ土日で8鞍●武豊 今週の騎乗馬・2月7日（土）京都2Rミーサーク5Rルナフィオーレ6Rスマートジュリアス7Rアスクコモ