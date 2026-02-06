佐賀県競馬組合は、2月12日（木）に行われる佐賀記念（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。●第53回佐賀記念（Jpn3）施行日：2月12日（木）施行場：佐賀競馬場距離：2000m出走資格：サラブレッド系 4歳以上1着賞金：3000万円●JRA所属馬カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）川田将雅カゼノランナー（牡5・美浦・松永幹夫）西村淳也デルマソトガケ（牡6・栗東・須貝尚介）団野大成ヘリオス（せん10・美浦・小手川準）原