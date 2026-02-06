個人向け国債という金融商品があることを知っていても、何となく手を出しにくいイメージがあり、一度も購入したことがないという人は多いようです。個人向け国債とは、どのような金融商品であり、上手に活用するには、どのような点に注意すればよいのでしょうか？◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳はいつまでとっておくといい？個人向け国債は、債券の勉強に最適!?「個人向け国債」という金融商品は、国が発行する債券です。債券