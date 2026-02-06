◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 ペア・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)ペア・ショートプログラムに三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが登場。自己ベストで全体1位の得点をマークし、日本は団体2種目を終え6位に浮上しました。この種目は各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成されており、合計得点で競い、予選の上位5位までが