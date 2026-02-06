◇明治安田J1百年構想リーグ町田3―2横浜M（2026年2月6日日産スタジアム）秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕し、町田はアウェーで横浜Mに3―2で競り勝った。不適切な指導で昨年末にJリーグからけん責処分を受けた黒田剛監督（55）は試合前日の5日に開催された日本協会の技術委員会で厳重注意と指導研修の受講を課されることが決定。難しい状況下で開幕戦の白星を手にした。黒田監督