65歳からは前期高齢者とされるが、「余生の過ごし方」は人によってまったく違う。夫67歳、妻65歳の夫婦の例はその典型だ。「終活」に前のめりな夫と、「今」を楽しみたい妻。長年連れ添った夫婦の生き方はここまで違う。【マンガ】「熟年離婚」の重すぎる副作用。50代女性「結局、離婚したら食べていけないのは私」とため息終活中夫と今を楽しむ妻の行く末原案：亀山早苗マンガ：かとひと（@33_hito）(文:All About 編集部)