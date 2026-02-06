長時間労働、緊張感が生まれる重要な取引先などとの仕事は、疲れが増す。締め切りのある仕事では焦りも感じる。そんな時、力を抜かずに無理を続ければ、私たちは燃え尽きてしまう。何事にも効率が悪くなり、パフォーマンスが落ち、モチベーションも下がってしまうかもしれない。そのような状況を「ダウンタイム」と呼ぶ。ゆえに私たちは、賢く力を抜き、休息をとって心と体を癒やす必要がある。「ダウンタイム」を減らすための考え