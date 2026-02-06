退職といっても、早期退職や定年退職、再雇用終了など状況はさまざまです。ただし、どのケースでも共通して悩みやすいのが、退職後に受け取るお金の扱いです。仕組みを知らないと、手取りや社会保険料の負担が重く感じられることもあります。この記事では、退職後に受け取るお金の課税・非課税の整理と、健康保険・年金の基本的な考え方を押さえ、退職後1年目を乗り切るためのポイントをまとめます。退職後に受け取るお金を「課税