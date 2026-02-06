政治家・高市早苗は、幼いころから「甘え」を許されなかった。厳格な母が説いた「真っ赤なバラであれ」という教え。営業マンの父から学んだ「まず相手を尊重する」対人術。そして、意外なストレス発散法である「ハードロック」。批判を浴びてもハイヒールとイヤリングを「戦闘服」として譲らなかった彼女の強さは、どこから来たのか。いま語られることの少ない“原点”を、大下英治氏の著書『高市早苗愛国とロック』（飛鳥新社）