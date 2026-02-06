14年ぶりに再稼働した直後に運転を停止した柏崎刈羽原発6号機。東京電力は不具合の原因が判明したとして2月9日に原子炉を再び起動させると発表しました。〈柏崎刈羽原発稲垣武之所長〉「要員調整や事前の段取り確認などを含め、2月9日より原子炉を起動する予定でございます」1月21日、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。その直後、制御棒を引き抜く操作中に異常を知らせる警報が鳴り、東京電力は原子炉を停止させ原因を調