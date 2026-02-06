俳優の二宮和也さんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。“推し”と公言する人物の貴重なオフショットを公開しました。【写真】二宮和也の“推し”とは？「浦川くーーーん！」「緊張している推し」とつづり、1枚の写真をポストした二宮さん。そこに写っていたのは、ガチガチに緊張した表情で不思議なポーズを決める、THE RAMPAGEの浦川翔平さんでした。浦川さんはこの投稿に「先日はご挨拶させて頂き誠にありがタージでした」「