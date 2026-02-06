◆明治安田J1百年構想リーグWESTグループ第1節長崎1―3広島（6日、長崎・ピーススタジアム）8年ぶりにJ1に復帰した長崎は2024年秋から本拠地にしているピーススタジアムで初めてのJ1公式戦に臨んだ。ともに被爆地を本拠地とするチーム同士の「ピースマッチ」と銘打たれた開幕戦は、長崎が昨季のJ1リーグで4位の広島に完敗した。先制点を狙う長崎は序盤にパスをつなぎながら攻め込み、マテウスジェズスがゴールネットを揺ら