福岡県警博多署は6日、福岡市博多区で5日午後4時30分ごろ、民家に不審な人物が来訪し、児童が応答した際、玄関内に押し入り、自宅外に退去させたものの外から玄関戸をしつこくたたくなどする事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。不審者は身長150くらい、若年、黒髪、マスク着用。 