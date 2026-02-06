福岡南署は6日、福岡市南区大橋1丁目22番付近の路上で5日午前8時ごろ、男が通行中の女性に下半身を露出する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30から40代くらい、黒色スエット上下着用、黒髪で髪の後ろを結んでいたという。