「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の疑いで逮捕されたプロ野球・広島東洋カープの選手、羽月隆太郎容疑者（２５）が、エトミデートの使用を認める供述を始めたことが６日、広島県警への取材でわかった。県警によると、羽月容疑者は昨年１２月１６日頃、国内で若干量のエトミデートを摂取した疑い。逮捕当時は「使った覚えはない」と否認していたが