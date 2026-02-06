◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（６日、イタリア・ミラノ）フィギュアスケートが団体から始まった。ペアのショートプログラム（ＳＰ）で、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は世界歴代３位となる８２・８４点のビッグスコアをたたき出し、１位だった。自己ベストを１・８５点更新。得点が出ると三浦は驚きの表情を見せ、木原は歓喜のジャンプを繰り返した。最終滑走で登場した「