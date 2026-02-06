昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、2月6日放送回で、昭和時代に活躍したハーフ歌手、ハーフタレントを特集。日本の音楽シーン、芸能界の発展に大きく寄与した彼らの作品や生い立ちについて、番組パーソナリティー・中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）の解説のもと、同パーソナリティーの橋本菜津美さん（シンガ