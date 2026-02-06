本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/6 EUR/USD 1.1800（25.0億ユーロ） 1.1825（6.03億ユーロ） 1.1850（9.63億ユーロ） 1.1875（7.94億ユーロ） 1.1900（7.15億ユーロ） USD/JPY 154.00（5.00億ドル） 156.00（9.64億ドル） 157.00（8.51億ドル） 159.90（11.0億ドル） GBP/USD 1.3650（3.25億ポンド） ユーロドルは1.1800に大規模設定、ドル円は15