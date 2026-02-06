◇ミラノ・コルティナ冬季五輪アイスホッケー1次リーグ日本―フランス（2026年2月6日ミラノ・ロー・アリーナ）4大会連続5回目の出場となるアイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」が6日、団体競技の先陣を切って登場し、1次リーグ初戦でフランスと対戦した。序盤からシュートを重ねながら得点できていなかった日本だが、第2ピリオドの18分すぎ、リンクに入ったばかりのFW浮田が右からシュート。これがネット